Sagra dell’uva e del vino. Gara dei vendemmiatori: lo “strazo” va al Capitolo

Vezzano, 4 settembre 2023 – Il rione Capitolo si aggiudica lo strazo e vince la 58esima edizione del palio all’interno della sagra dell’uva e del vino di Vezzano. E’ stata la gara dei vendemmiatori, quella che prevede la pigiatura dell’uva a far salire il rione Capitolo sul gradino più alto del podio. Un finale agguerrito di sfida a due in piazza del Popolo con gli spettatori intorno a godersi ogni attimo della competizione: il Capitolo si è trovato faccia a faccia a sfidarsi con il rione San Giorgio, mentre il rione Piazza/San Michele ha ‘lottato’ per la vittoria con il rione Borgo. La prova molto faticosa, è stata sostenuta da quattro ragazze che hanno caricato sulle testa innumerevoli e pesanti ceste di uva, da consegnare, sostenuto un percorso accidentato di ostacoli, ai colleghi di squadra dentro le botti e che hanno pigiato i chicchi per ottenere più mosto possibile e passare alla pesatura.

Il mosto ottenuto dal rione Capitolo è risultato di maggiore quantità facendo schizzare il rione primo nella classifica. Qualche polemica, come in ogni gara, ha riguardato il ‘varco’ ovvero lo straccio attorcigliato che si pone sulla testa e su cui si appoggia la cesta carica di grappoli. Ma pochi minuti sono bastati per sistemare tutto e chiarirsi e il Capitolo l’ha spuntata su tutti, portando a casa il drappo che suggella la vittoria dell’edizione 2023 e che il rione potrà tenere fino al prossimo anno quando si sfiderà nuovamente per aggiudicarselo ancora o consegnarlo al rione vincitore della prossima edizione.

Sono stati tre giorni di festa da far meritare un premio a tutti gli organizzatori, protagonisti i rioni che hanno veramente dato il meglio di sé, preparando una manifestazione che ha divertito tutti, offrendo occasioni per bambini, giovani, adulti. Più lunga delle edizioni precedenti ha previsto una novità che è piaciuta, l’aperi-disfida, già a partire dalle 18 di venerdì. Migliaia di visitatori, allestimenti in tutto il paese, offerte gastronomiche diversificate, dallo street food ai cibi tipici, e sopra a tutti quello spirito goliardico che ha animato tutta la festa, dall’inizio di venerdì sera fino alla domenica.

L’iniziale aperi-disfida del venerdì sera, ha aperto ufficialmente la sagra, e ha unito la prima prova dei rioni, la disfida dialettale, ad un aperitivo itinerante nei punti di spettacolo: Capitolo, Borgo, San Michele/Piazza e San Giorgio. Il sabato sera è stata la musica la regina incontrastata dei rioni, passando dal revival, al dj set. Centinaia di giovani sul Campo hanno ballato nella prima notte bianca vezzanese con la New generation sound e le suggestive luci psichedeliche fino a tarda notte. La domenica è partita con la sfilata dei rioni per tutto il paese, accompagnati dalla banda Puccini e i visitatori sono stati presenti fino a notte.

Cristina Guala