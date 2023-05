Sabino Lenoci Pubbiche scuse per lo “sfogo”

Sono arrivate le scuse di Sabino Lenoci, candidato in una delle liste per Ponzanelli sindaco e protagonista venerdì al teatro degli Impavidi, nell’ambito della serata lirica ’Vincerò’, di un attacco colorito nei confronti di chi aveva segnalato l’iniziativa alla Prefettura ritenendola di natura elettorale. Marilena Masciadri, presidente dell’associazione Sarzana Civica, promotrice dell’evento, specifica che la serata non è stata organizzata dal Comune né sono stati utilizzati fondi pubblici. Sabino Lenoci, che aveva apostrofato con termini poco lirici i promotori dell’esposto (presentato dal consigliere uscente Paolo Mione che ha preso in considerazione l’ipotesi di querela), scrive: "Amo i sarzanesi e amo la grande musica, dispiace che una grande serata che ho voluto regalare a Sarzana con alcune tra le più grandi voci d’Italia sia stata letta come una disfida elettorale. La musica non ha colori, e ho messo a disposizione il mio amore e le mie competenze a tutta la città. Mi scuso se qualcuno si è sentito personalmente offeso dalle mie parole, che sono state uno sfogo".

Centrosinistra

Oggi alle 18 Maria Elena Boschi e Raffaella Paita per Italia Viva Azione saranno alle 18 con il candidato sindaco Renzo Guccinelli al point di piazza San Giorgio. Presenti anche i componenti della lista.

Movimento 5 stelle

Roberto Fico, ex presidente della Camera, sarà a Sarzana oggi a sostegno della candidata sindaca Federica Giorgi al point elettorale aperto in piazza Luni a partire dalle 17.

Centrodestra

La coalizione di Cristina Ponzanelli chiuderà domani la campagna elettorale alle 18.30 riunendo tutte le forze politiche della coalizione e le liste civiche in piazza De Andrè alla presenza del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.