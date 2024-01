Sabina Ambrogetti da domani in consiglio

Si riunisce domani alle 18.30 il consiglio comunale di Sarzana, convocato dalla presidente d Raffaella Plicanti. All’ordine del giorno la surroga dell’ex candidato sindaco dell’alleanza di centrosinistra Renzo Guccinelli, esponente delle liste civiche e dell’associazione che portano il suo nome, che ha deciso di rassegnare le dimissioni. Entra Sabina Ambrogetti, già candidata nella lista ’Insieme per Guccinelli’ (formata da AvantInsieme e Sarzana per Sarzana), che aveva ottenuto 198 preferenze. Il gruppo di opposizione ’Sarzana protagonista’, di cui Guccinelli faceva parte, aveva già registrato un avvicendamento: Loni ha lasciato il posto a Tonelli. All’ingresso in consiglio di Ambrogetti plaude l’associazione AvantInsieme Val di Magra: "Una donna di grande valore, seria e competente, avvocato specializzato nel diritto di famiglia che tante battaglie ha condotto e vinto per le donne vittime di abbandono e soprusi".