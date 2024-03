Rubano vestiti al centro commerciale, arrestati dai carabinieri

Sarzana, 28 marzo 2024 – Rubano vestiti all'Ipercoop di Sarzana, ma vengono notati dalle guardie giurate, così arrivano i carabinieri e vengono arrestati. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, ieri mattina, hanno arrestato un 40enne ed un 56enne, di origine rumena – domiciliati a Carrara – per furto aggravato al centro commerciale 'Ipercoop Centroluna'. I due, in concorso tra loro e per eludere il sistema di allarme delle casse, hanno rimosso – con una pinza appositamente modificata – i dispositivi antitaccheggio di alcuni capi di abbigliamento del valore di circa 300 euro. Dopo aver oltrepassato le casse sono stati notati dal servizio di sorveglianza interna che ha quindi allertato la centrale 112. I militari dell'aliquota radiomobile, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno quindi raggiunto il supermercato e, dopo aver ricostruito l’accaduto ed aver accertato la responsabilità delle due persone, hanno restituito la merce sottratta alla direzione dell’esercizio commerciale. Questa mattina, al Tribunale della Spezia, è stato celebrato il processo con rito direttissimo con convalida del provvedimento cautelare.