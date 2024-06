Rotatoria di Bottagna, all’orizzonte un sit-in di protesta: “Pericoli e incidenti continui”

Vezzano Ligure (La Spezia), 20 giugno 2024 – Rotatoria di Bottagna: il comitato della Ripa chiede i lavori con la massima urgenza oppure sarà costretto a mettere in piedi una protesta per far sentire la voce della gente che percorre quelle strade tutti i giorni. Potrebbe decidere di sedersi nelle vicinanze dell’incrocio, oppure di tappezzarlo di striscioni quel crocevia che costringe chi lo transita a sperare di essere fortunato, perché spesso c’è chi la precedenza se la prende e chi neanche si ferma allo stop. Il comitato nato per garantire la sicurezza del tratto stradale tutto il tratto dalla Ripa a Bottagna, ma che si occupa in generale di viabilità territoriale, presieduto e fondato da Luciano Hermida, con gli amministratori Alessandra Cacciavilani e Federica Chiappini, dà voce alle migliaia iscritti che chiedono con una certa premura ad Anas informazioni sulla situazione e lo stato di avanzamento della rotonda in Bottagna. Uno degli incroci più incidentati non solo della provincia, ma della regione, qualche giorno fa un picco di incidenti, tre in un solo giorno, per fortuna non mortali. Ma non è la gravità a preoccupare, in quanto la velocità in quel tratto è limitata dal crocevia, il numero ingente di scontri che comunque mette in pericolo tutti gli automobilisti.

«Ricordiamo che purtroppo ultimamente si stanno verificando incidenti molto frequenti – spiega Luciano Hermida – inoltre, viene lamentata anche la scarsa visibilità della segnaletica orizzontale in entrambi i sensi di marcia, sia per chi proviene da Ripa che da Follo. Capiamo che molte volte gli incidenti sono causati anche dalla mancanza di precedenza e dalla distrazione di chi è alla guida, oltre che da molti ’furbetti’ che, per evitare code, cercano di prendere la Ripa passando dalla corsia destinata a chi va a Buonviaggio". Chiedono chiarezza nella segnaletica che a quanto pare non aiuta e soprattutto certezza di tempi sulla costruzione della rotatoria che, dopo studi e vari sopralluoghi tecnici, sembra essere l’unica ‘strada’ da percorrere e dovrebbe risolvere il problema degli incidenti: "In tutto questo, chiediamo che venga ripristinata e resa visibile la segnaletica orizzontale. Inoltre, come già richiesto, vogliamo una tempistica sulla eventuale costruzione della rotonda. Diversamente, sempre su richiesta degli iscritti, saremo costretti a manifestare all’incrocio per essere ascoltati, creando di certo disagio alla circolazione".