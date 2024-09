Rotatoria a Bottagna: "Un errore il rinvio"

"Si poteva fare meglio". Sul ritardo della costruzione della rotatoria a Bottagna interviene Giorgio Casabianca, responsabile infrastrutture del Pd di Spezia: "A mio avviso si sarebbe dovuto usare maggior buonsenso: mentre per gli importanti lavori in alveo si sarebbe potuto procedere senza alcun problema, per quelli sul ponte di Ceparana, fonte di sicuri grandi disagi, sarebbe stato opportuno iniziare dopo la realizzazione della rotatoria a Bottagna, all’incrocio tra la Statale del Buonviaggio e la Provinciale 31 della Ripa. Avremmo messo in sicurezza l’incrocio di gran lunga più pericoloso della nostra provincia, che ha causato molti incidenti anche mortali, ben sette mesi prima". Posticipare la rotonda per Casabianca significa far rischiare a chi proviene da Ceparana e da Follo, in caso di molti mezzi che procedano dritti verso la Ripa, di avere tutta una fila che parte dalla rotatoria del tandem all’uscita di Ceparana e arriva all’incrocio di Bottagna, con le ovvie ripercussioni sulla viabilità locale e di transito dell’abitato di Ceparana. "Non si venda, quindi, come grande risultato l’aver ottenuto da Anas che i due interventi non fossero concomitanti – precisa Casabianca –, perché anche un bambino avrebbe capito che così facendo si sarebbe bloccata tutta la viabilità della zona. Regione Liguria e il suo assessore alle Infrastrutture sapevano da almeno un anno che Anas aveva in programma di far partire questi cantieri. Ora è indispensabile chiedere a Anas e Salt che i cittadini della zona tornino ad avere le rampe A12 a pedaggio gratuito, per limitare i disagi e diminuire il traffico sul ponte sul Vara fino alla fine dei lavori".