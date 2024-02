Romito Auser balza al comando. Nave si accontenta di un pareggio

Sorpasso al vertice. Il Romito Auser è la nuova leader del campionato di calcio di Seconda categoria spezzina. Grazie alla vittoria di misura ottenuta contro il Ceparana e il turno di riposo del Rio Major la formazione arcolana diretta dal tecnico Damiano Currenti prosegue la serie di risultati utili consecutivi balzando al comando. Nella sfida contro il Ceparana B vinta 1-0 è stato decisivo il gol realizzato dal solito Naclerio. Finisce in parità, 0-0, invece l’atteso confronto del Cristoni tra il San Lazzaro Lunense e Nave Calcio. I gialloneri guidati dal mister Gino Sorrentino agganciano il Rio Major in seconda posizione a una sola lunghezza dal vertice mentre il San Lazzaro Lunense rimane ancora fuori dal podio. In parità Polisportiva Spezia Sportale-Spezia Calcio Popolare 2-2 e con lo stesso risultato è terminata Mamas Giovani-Santerenzina B (a segno Parziale, D’Elia, Ilari e Zuccarelli). La Polisportiva Monterosso con i gol di Rossignoli e Assanelli batte 2-1 la Bolanese B, a segno con Angiolini.

La classifica vede dunque al comando Romito Auser 27 punti; Calcio Nave e Rio Major 26; San Lazzaro Lunense 23; Polisportiva Monterosso 22; Mamas Giovani 20; Calcio Spezia Popolare 13; Lerici 9; Spezia Sportale 5.