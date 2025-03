Risultati top in matematica e fisica. Studenti ai campionati nazionali

Ottimi risultati per gli allievi del liceo scientifico dell’istituto superiore Parentucelli Arzelà di Sarzana. La squadra junior si è infatti qualitocata r alle finali nazionali dei Campionati di Matematica che si svolgerà a Cervia il 7 e 8 maggio. Al contempo, Matteo Parodi (classe 4B) si è qualificato per la finale nazionale dei Campionati di Fisica che si svolgerà a Senigallia dal 9 al 12 aprile.

Per quanto riguarda la matematoca, gli studenti che formano la squadra junior, provenienti dalle classi prime e seconde, hanno conquistato un brillante quarto posto nel girone di qualificazione online, superando la selezione che prevedeva il passaggio alle fasi nazionali delle prime 14 squadre classificate tra scuole di tutta Italia. In precedenza, anche la squadra del triennio aveva conquistato il pass per la sfida nazionale. La partecipazione alle fasi finali dei campionati di matematiica vedrà dunque coinvolti oltre venti studenti del Parentucelli Arzelà: il biennio gareggerà il 7 e l’8 maggio a Cervia, mentre il team degli studenti del triennio, come già comunicato, parteciperà dall’8 al 10 maggio a Cesenatico, grazie alla vittoria ottenuta nella fase interregionale disputata a Pisa.

Gli studenti della squadra junior che si è guadagnata l’accesso alle finali nazionali sono Luigi Fabbi (1B), Alessandro Ricci (2A), Edoardo Rossi (2D), Junyi Zheng (2D), Matilde Marci (2D), Valerio Massimo Moracci (2A), Linda Rossi (2B) e Safya Scavone (1D). Gli allenatori che hanno seguito il gruppo sono i professori Simone Corona e Marco Ravenna.

Un altro bel risultato arriva, appunto, da Matteo Parodi (classe 4B del liceo scientifico), che si è qualificato per la finale nazionale dei Campionati di Fisica. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie al primo posto assoluto nella fase locale della gara, tenutasi recentemente a Viareggio, dove hanno gareggiato studenti delle scuole superiori di Viareggio e delle province di Massa e La Spezia.Alla finale nazionale, Parodi si confronterà con altri cento studenti provenienti da tutta Italia, affrontando due prove molto impegnative: una pratica in laboratorio e una teorica. A Matteo e ai suoi docenti sono arrivati i complimenti da tutta la scuola sarzanese.