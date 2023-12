"Risolviamo i problemi del cimitero". Interpellanza del consigliere Tonelli

Che nel cimitero comunale di Sarzana ci sia bisogno di qualche intervento di manutenzione – visto lo stato attuale delle murature in cui spesso cede l’intonaco, le infiltrazioni d’acqua più volte segnalate anche dal nostro quotidiano e lo stato di incuria generale – è cosa nota. Ma Andrea Tonelli, consigliere da poco subentrato tra le fila di Sarzana Protagonista, oltre a descrivere lo stato del campo santo di via Falcinello, di via Terma e di Marinella, attraverso la sua prima interpellanza consigliare, ha deciso di sottoporre all’attenzione della giunta anche problemi di ben altra natura. "Considerando che nei cimiteri mancano loculi e ossari sarebbe opportuna almeno una cella frigorifera per la conservazione delle salme – ha spiegato il consigliere Tonelli -. Questo perché a oggi i resti che estumulati rimangono per più giorni in sosta, in attesa delle tempistiche dettate dai forni crematori di riferimento, nell’unica camera mortuaria di ridotte dimensioni, posta all’ingresso principale del cimitero, oppure nel vecchio magazzino in cui la vecchia porta rimane spesso aperta". Un problema non da poco a cui però va ad aggiungersi la difficoltà riscontrata dalla cittadinanza nel poter reperire un loculo per i propri cari passati a miglior vita.

"Chi necessita di un loculo per un nuova tumulazione a Sarzana ha un’unica alternativa – ha proseguito Andrea Tonelli - ottenerlo in concessione per 25 anni ad un costo di 1800 euro. In 25 anni la salma però non può essere mineralizzata e i familiari alla scadenza della concessione si ritrovano quindi costretti a dover decidere tra inumazione, cremazione o rinnovo della concessione, per altri 20 anni, a un costo di 2000 euro". Problemi gestionali che a detta del consigliere Tonelli sarebbero acuite dalla mancanza di un’anagrafe informatizzata che eviterebbe disagi per chi ricerca i defunti sarebbe in grado di agevolare l’operato degli addetti ai lavori, senza attirarsi critiche da parte degli utenti.

Così il consigliere Tonelli dopo aver richiesto al sindaco Ponzanelli e all’assessore alle attività demografiche e cimiteriali se è è in programma la costruzione di nuovi loculi e un’analisi dettagliata sulla durata delle concessioni dei loculi e le relative tariffe applicate, conclude: "Quali sono i termini del contratto di manutenzione in essere con la società appaltatrice? Sono stati programmati, e se sì con quali tempistiche, i lavori per il rifacimento e l’adeguamento delle strutture e degli impianti presenti nei vari cimiteri comunali?".

Elena Sacchelli