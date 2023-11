Riscaldamento, riparati i guasti nei palazzi Arte. Tognetti assicura:: "I controlli proseguono"

"Dopo l’intervento di Siram e Iren la situazione è sotto controllo. Ciò non toglie che le tre palazzine di via Moro continueranno ad essere sotto sorveglianza". Così l’amministratore unico di Arte, Marco Tognetti, da noi contattato per avere informazioni sul malfunzionamento dei termosifoni delle abitazioni di tre palazzine, dove recentemente è stata installata una nuova centrale. Proprio nella giornata di domenica, a seguito delle segnalazioni inoltrate ad Arte da alcuni condomini, il consigliere comunale del Pd Franco Musetti, con il segretario comunale Marco Baruzzo, aveva effettuato un sopralluogo insieme ai residenti dei civici 1, 2 e 3 di via Moro. "I nuovi elementi installati su radiatori vecchi di 45 anni sembrano non garantire un adeguato riscaldamento e alcuni termosifoni sono stati montati male – aveva osservato Musetti invitando Arte e Comune a incontrare le famiglie coinvolte dal problema –. Ci sono appartamenti al freddo, con nuclei familiari fragili composti da anziani, malati, disabili e bambini costretti ad affrontare il primo ribasso stagionale delle temperature con coperte e maglioni. Chi può aggiusta la situazione con il fai-da-te, smontando e rimontando gli elementi". I 60 alloggi in cui è stato riscontrato un problema sono quelli che si trovano nelle tre palazzine Arte oggetto di un importante intervento – finanziato con il contributo europeo del Pnrr per un milione di euro – che ha di fatto unificato le tre centraline esistenti in un’unica centrale. "Venerdì abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e siamo intervenuti lo stesso giorno constatando che un elettrovalvola andava in blocco non consentendo ai termosifoni di funzionare correttamente – ha chiarito Tognetti –.Sabato Iren e Sirem hanno controllato tutti gli alloggi per spurgare i termosifoni e domenica abbiamo fatto un’ulteriore controllo. È stato rilevato che i termosifoni più datati si riscaldano leggermente meno di quelli nuovi, ma non abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni. La situazione è rientrata, ma continueremo ad attenzionare le palazzine oggetto di intervento".

Elena Sacchelli