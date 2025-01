Ripresi i corsi di facilitazione digitale

Sono riprese le attività di facilitazione digitale nel Comune di Santo Stefano Magra. Appuntamento ogni mercoledì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, nella sede dell’Auser. Si potrà accedere in forma libera senza appuntamento per qualsiasi richiesta di supporto, aiuto e formazione in ambito digitale. Per qualsiasi informazione si potrà contattare direttamente il facilitatore digitale al recapito 377 0483133 oppure l’Auser di Santo Stefano di Magra al 353. 4625913.

Le attività di alfabetizzazione sull’uso degli strumenti digitali e di internet sono state svolte nel corso del 2024 in sei comuni della Val di Magra: Sarzana, Luni, Arcola, Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure, Castelnuovo Magra. Ad aiutare i cittadini a prendere confidenza con questi strumenti, sempre più necessari anche per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, è stato il giovane facilitatore digitale con certificazione internazionale Nicola Orlandi. Si era rivelato utile l’impiego della piattaforma nazionale gratuita per la facilitazione digitale Link Start (raggiungibile all’indirizzo www.linkstart.info). L’obiettivo del servizio di facilitazione digitale è far si che nessun cittadino venga lasciato solo di fronte alle innovazioni telematiche e tecnologiche, dalle più semplici alle più complesse, necessarie per semplificare il dialogo con la burocrazia.

A chiusura delle attività del 2025, erano stati forniti i dati: in 41 giorni di servizio distribuiti nelle 12 ore settimanali nei sei comuni si erano registrati 422 accessi per un totale di quasi 1500 pratiche eseguite, 275 chiamate, 118 e-mail. Le attività nei comuni della Val di Magra riprenderanno regolarmente non prima del mese di febbraio ma per dare continuità proseguiranno in forma di volontariato all’Auser di Santo Stefano di Magra.