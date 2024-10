Riprendono le iniziative con la presentazione dell’intero programma

Riprendono, dopo le lunghe vacanze estive, le attività dell’Unitre di Lerici. L’Università delle Tre Età lericina è un’associazione iscritta al Runts, affiliata alla rete nazionale delle Unitre; riunisce soci da tutta la Provincia e realizza un programma culturale vasto e vario caratterizzato da corsi, presentazione di libri, conferenze mediche o economiche, visite guidate a città e musei, incontri conviviali e laboratori. Si parte proprio oggi, a partire dalle 16.30, con la presentazione del programma accademico 2024/25. Si prosegue poi due giorni dopo, venerdì, alla stessa ora nella sala consiliare del municipio con l’incontro di presentazione del progetto ‘LericiSIprendeCura’, in collaborazione con la Pubblica assistenza e con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Lerici. Poi, sabato, alle 10, al Castello di San Giorgio, in virtù del gemellaggio con l’Unitre di Reggio Emilia, la visita guidata al maniero. Poi, le lezioni di lingua. I corsi di inglese tenuti dalla professoressa Diana Cavanna si tengono all’Hotel Shelley: lunedì 9,30-11 per il livello intermedio, giovedì 9,30-11 sufficiente, giovedì 11-12,30 base e sabato 10-11,30 avanzato. I corsi di spagnolo curati dalla professoressa Yolanda Garcia sono previsti nella stessa location, lunedì dalle 14,30 alle 17,30, per i livelli base, intermedio e avanzato. Le iscrizioni si possono effettuare domani, dalle 10 alle 12, nella sede Unitre di via Gerini, mentre oggi e venerdì, dalla 16 alle 16.30 in16,00 alle 16,30 in sala consiliare. La programmazione dell’Università delle Tre Età di Lerici è stata predisposta dal consiglio direttivo, neoeletto e presieduto da Eliana Bacchini, composto dal vicepresidente Daniela Gervasi, il direttore corsi Marco Mezzana, la segretaria Anna Rebaudengo, la tesoriera Silvana Faita, e i consiglieri Silvana Audano, Angiola Bacchini , Maria Luisa Guigli Eguez e Luciano Ghiggini consigliere, con la collaborazione di Rita Vivaldi e Sergio Viaconzi.

m. magi