Ringraziamento per le cure a nonna Luigia

Scalda il cuore trovare gentilezza nei momenti più difficili, quando si assiste una persona cara ammalata. La famiglia di Luigia Lorenzini desidera ringraziare sentitamente i medici e gli infermieri della Struttura semplice dipartimentale cure palliative dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana "per la professionalità e l’umanità con cui hanno accompagnato la nostra nonna durante gli ultimi giorni della sua dolorosa malattia. Il vostro lavoro è davvero ammirevole – scrivono Stella, Mauro, Camilla, Eleonora e Eugenio – e pensiamo che la comunità ve ne dovrebbe essere profondamente grata". E concludono: "Ci rammarichiamo infine di non rammentare il nome di tutti gli infermieri che ogni giorno ci hanno personalmente aiutato per poter rivolgere a loro e al dotrtor Bregnocchi un ringraziamento personale. Grazie infinite".