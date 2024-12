Riflessioni sulla scultura ’Classica’ di Prevedello

“Classica”: grande attesa per la personale di Fabrizio Prevedello, visibile da sabato con inaugurazione alle 18, alla galleria Cardelli & Fontana a Sarzana. Per la quinta mostra nella galleria, Prevedello presenterà un corpo di opere inedite che, estendendo l’abituale approccio dell’artista, pongono alcune riflessioni sulla scultura e sui modi in cui viene realizzata. Ha infatti introdotto nel proprio repertorio una dimensione marcatamente performativa: le opere presentate nel primo dei due ambienti che compongono la galleria sono il frutto di una "danza" che l’artista ha compiuto abbracciando una scultura compasso. La mostra, a cura di Saverio Verini anche autore del testo di presentazione, vede nella seconda stanza della galleria la presenza di opere più vicine al linguaggio che caratterizza la produzione di Prevedello: sculture ancorate a parete che incarnano il paesaggio della Versilia, tra frammenti di pietre e materiali industriali ai quali l’artista dona una grazia inaspettata. La personale proseguirà fino al 16 febbraio, sarà aperta anche domenica 8 in orario dalle 10 alle 19.30.