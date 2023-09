Rievocazione storica. Concorso di foto

Proseguono le adesioni al concorso fotografico organizzato in occasione della rievocazione storica ’Sarzana senza tempo’ in prohramma il 7 e 8 ottobre alla Fortezza Firmafede di Sarzana. Per informazioni e iscrizioni sito internet www.sarzanafotografia.it oppure contattare i numeri 320-0243907 (Tiziano); 338-8440288 (Gianni).