"Riaperto l’ambulatorio oncologico. Presto 20 letti per cure intermedie"

"L’ambulatorio di oncologia che era stato spostato a Spezia è stato riattivato da questa settimana una volta a settimana, presto dovremmo riuscire ad arrivare a due. Non basta, lo vogliamo aperto di più e continueremo in questa direzione. Dal 15 novembre saranno invece riattivati 20 posti letto per cure intermedie a Sarzana e aprirà la struttura semplice di Allergologia e Immunologia clinica in convenzione con l’Università di Genova". Così il sindaco Cristina Ponzanelli, durante il suo intervento, ha annunciato alcune importanti novità che riguardano da vicino il San Bartolomeo. "Questo è il tema dei temi, la salute e la malattia dei nostri cari sono la cosa a cui ciascuno di noi tiene di più. Serve serietà politica in questo e dovrebbe essere ovvio, ma invece non è scontato perché a Sarzana questo tema è stato a lungo strumentalizzato. Spero che da oggi su questo tipo di atteggiamento si sia voltato pagina, ma ho i miei dubbi". E ha proseguito: "Vorrei chiarire che dal 2018 i dipendenti di Asl 5 sono arrivati a quota 2406, non bastano ma sono aumentati. Ci sono problemi organizzativi, strutturali e assunzionali. Deve essere certo che l’amministrazione vuole lavorare stimolando le autorità per risolverli uno dopo l’altro. Noi non decideremo mai di chiudere un reparto o di depotenziare un ospedale. Vogliamo che sia essenziale, pubblico e che continui a erogare servizi. C’è tanto da fare e ci sono immani difficoltà, ma lavoreremo per risolverle". Verrà quindi rafforzata la medicina territoriale grazie alla realizzazione dell’ospedale di comunità, alla casa di comunità e alla centrale operativa territoriale che serviranno ad alleggerire il flusso che afferirà all’ospedale.

"Ho commesso l’errore di pensare di poter portare avanti insieme una battaglia comune – ha replicato Renzo Guccinelli (Sarzana Protagonista) – e invece si continua a fare propaganda quando la campagna elettorale è finita. Io ho ammesso l’errore commesso, ma se Maternità era così importante cosa avete fatto lei da 6 anni e Toti da 8 per riaprirlo? Le preoccupazioni lecite che tutti abbiamo sul futuro della nostra sanità e del nostro ospedale non sono strumentalizzazioni. Lei rigetta il nostro aiuto e ci continua a dire che soffiamo sulle paure delle persone". E ha concluso: "La vostra propaganda da Istituto Luce mi offende profondamente. Nella vostra mozione si legge che il ventennio fatale per lo smantellamento della sanità è stato quello che va dal 1995 al 2015. Diteci cos’è che abbiamo smantellato nel 1995, che l’ospedale l’abbiamo aperto tra mille difficoltà nel 2000 grazie all’impegno del compianto Franco Bertolani?".

Elena Sacchelli