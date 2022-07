Revocata l'ordinanza di chiusura di Punta Corvo

Ameglia (La Spezia) 14 luglio 2022- Una buona notizia per gli amanti del trekking ma soprattutto del tuffo nel mare di fronte a Punta Corvo. L’ordinanza che vietava l’accesso alla spiaggetta scendendo dal sentiero che parte dal borgo di Montemarcello, nel Comune di Ameglia, è stata infatti revocata. I tecnici dell’ente insieme a un geologo hanno rimosso il masso pericolante che aveva costretto il sindaco a firmare l’ordinanza di divieto di accesso al sentiero e alla caletta, anche per chi proveniva dal mare. Il pericolo di un crollo infatti ha fatto scattare il protocollo di emergenza che per la giornata di giovedì ha impedito la fruizione dell’area e consentire l’intervento di messa in sicurezza. Nel tardo pomeriggio il lavoro è stato terminato e dopo il sopralluogo al quale ha partecipato anche il sindaco Umberto Galazzo è stata revocata l’ordinanza. Sentiero e spiaggia tornano quindi a disposizione degli appassionati.