Restyling per le mense . L’avvio entro novembre

Dovranno essere avviati entro il 30 novembre, come dispongono le regole del Pnrr che li ha finanziati, i lavori per la rifunzionalizzazione delle mense delle scuole primarie di Nave e Santa Caterina, affidati nei giorni scorsi con determinazioni dell’area tecnica 728 e 729. Entrambi gli interventi prevedono opere di riqualificazione architettonica, impiantistica e di dotazione di attrezzature per le quali il Comune si era aggiudicato 93 mila euro dai fondi del Pnrr assegnando l’incarico per la progettazione degli interventi alla Skyline Project Engineering srl. Con atto a firma del dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani sono state individuate le ditte che realizzeranno gli interventi. Per l’edificio scolastico di Nave ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Proedil srl di Luni con un ribasso del 2,5 per cento per complessivi 41.567 euro; per Santa Caterina i lavori sono stati assegnati alla ditta Edil GS srls di Carrara con un ribasso dell’1,5 per cento per una spesa complessiva di 28.479 euro. In entrambi i casi, gli interventi mirano a favorire una rifunzionalizzazione degli spazi, con la messa in posa di un’idonea pavimentazione e la creazione di un confort bio-climatico per gli occupanti.

Nei locali mensa del plesso di Nave verrà realizzato un impianto di climatizzazione per migliorare il benessere degli alunni e un adeguamento dell’impianto elettrico; altri interventi riguarderanno la manutenzione ordinaria dei locali con tinteggiature e ripristini vari. Nel plesso di Santa Caterina invece la mensa verrà completamente rifunzionalizzata e adeguata agli standard più moderni: la pavimentazione attuale, ammalorata e assolutamente inidonea all’attività di consumazione di cibi e bevande, sarà smantellata e sostituita con una nuova pavimentazione antiscivolo; verrà inoltre realizzato un nuovo impianto di climatizzazione e di ventilazione oltre all’adeguamento dell’impianto elettrico e alla tinteggiatura con idonei prodotti delle pareti. In ultimo, si procederà alla fornitura di attrezzature rispondenti alle normative vigenti in materia di consumazione di cibi e bevande. Come detto, secondo il cronoprogramma stabilito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione Europea, i lavori dovranno essere avviati il 30 novembre prossimo.