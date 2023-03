Restyling degli uffici comunali Altre assunzioni di personale

E’ su una macchina comunale efficiente, ‘svecchiata’ e dinamica che punta la riorganizzazione di palazzo civico ad Arcola. Lo ha annunciato la sindaca Monica Paganini durante il consiglio comunale di approvazione del bilancio, elencando tutti gli step di rinnovamento che porteranno anche a un obiettivo tra i più attesi, l’adozione del piano urbanistico comunale. Il restyling degli uffici comunali, anche in termini logistici è stato considerato come uno degli strumenti che supporterà quest’aria di modernizzazione.

E’ il quarto anno dell’avvio di una complessa e studiata riorganizzazione degli uffici e nell’ottica del gioco di squadra, considerato alla base di una buona amministrazione, si potrà procedere a una ulteriore implementazione di personale, sia negli uffici amministrativi che in quelli tecnici: "Abbiamo trovato le risorse per dare ulteriori risposte in termini di assunzioni. Questo è un Comune che si è rinnovato molto e ha anche abbassato l’età media– ha detto Paganini – ed è importante perché significa far entrare giovani, mentalità nuove, pur rimanendo legati ad alcune risorse che hanno fatto e fanno la storia di questa amministrazione". Inoltre con l’obiettivo di rendere il ‘percorso’ amministrativo sempre di più facile utilizzo, sono in corso traslochi che vedranno il Comune diviso in poli. Ad esempio la segreteria generale e del personale è stata trasferita nel castello, la biblioteca Pellegri è stata appena insediata nella struttura al centro di quello che diventerà il ‘polo culturale’ di Arcola adiacente alle scuole e alla Mondoteca. Inizierà a breve il trasferimento di tutta l’area tecnica nel complesso Mattarella, il bene confiscato alla criminalità organizzata, mentre poco dopo il Comune provvederà a insediare il comando della polizia locale nell’ex pastificio, nella sede di via Valentini di piazza due giugno, mentre gli eventi al chiuso e i consigli comunali saranno tenuti nella sala polivalente. "Un risultato che certamente è stato faticoso ma il gioco di squadra seppure con confronti anche accesi, seppure con scambi di idee e di considerazioni diverse ha avuto un esito positivo". Un accenno anche al mondo sindacale, dopo che c’erano stati dei dissapori proprio sul piano delle progressioni: "E’ stato concluso per l’anno 2022 un ulteriore accordo di secondo livello. Abbiamo già dato una prospettiva di mandato alla delegazione trattante per riportare anche nel 2023 il percorso delle progressioni sindacali, dando così delle risposte importanti all’organico". L’ufficio urbanistica inoltre è attualmente impegnato nella smaterializzazione degli archivi.

Cristina Guala