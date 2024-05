Residenti contro la ringhiera in ferro

La protesta scende in piazza di buon mattino. I residenti del borgo collinare di Nicola si sono riuniti in una polemica manifestazione contro gli interventi da poco eseguiti da parte del Comune nel paese, in particolare contro l’installazione di ringhiere di ferro poste attorno alla piazzetta sotto la torre medioevale, già delimitata da un muretto con antichi pilastrini in marmo. "Quella piazzetta – spiegano gli abitanti – sembra ora somigliare a una prigione o a a uno zoo. Inoltre la ringhiera rugginosa sta già sporcando il nuovo selciato appena ripristinato". Secondo i residenti di Nicola per mettere quello spiazzo in sicurezza, sarebbe bastato alzare il muretto con pietre locali riposizionando poi gli antichi manufatti in marmo che arredano gradevolmente qel caratteristico punto panoramico.