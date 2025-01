Fiori d’arancio e solidarietà, ai novelli sposi di Arcola il dono di Agapo officine

Arcola (La Spezia), 14 gennaio 2025 – Un ricordo importante del giorno più bello, con uno sguardo importante alla solidarietà. Il Comune di Arcola mette da parte il tradizionale mazzo di fiori da donare alle coppie che si sposano nelle sedi istituzionali (sala Pertini del castello Muccini, sala Pentagona e parco Mimma Rolla), puntando ad un gesto di solidarietà: i novelli sposi riceveranno infatti in dono i piattini creati dall’associazione Agapo officine, l’associazione di genitori di soggetti autistici. Il Comune di Arcola ha finora sempre offerto un simbolico omaggio floreale agli sposi al termine della celebrazione, quale augurio e ringraziamento per la scelta di luoghi comunali quale sede per la celebrazione delle nozze, per rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità per i residenti o testimonianza di accoglienza e ospitalità per le coppie non residenti.

“La tradizionale offerta di un mazzo di fiori alla coppia, si è rivelata spesso un onere poco adatto, in quanto la sala viene spesso già provvista di addobbi floreali scelti dagli sposi. Inoltre, i fiori recisi devono essere ordinati e acquistati di volta in volta e la loro durata è comunque molto limitata nel tempo” spiega l’amministrazione arcolana nella delibera di approvazione. Così la giunta ha pensato di provvedere all’acquisizione di oggetti “dal valore economico contenuto ma di significato simbolico elevato, in quanto realizzati artigianalmente da associazioni no-profit locali, che si occupano di assistenza a persone malate o disabili” come Agapo che gestisce un laboratorio di ceramica artigianale per la socializzazione occupazionale e l’inserimento lavorativo di ragazzi affetti da autismo. L’associazione fornirà piattini per gli sposi in ceramica bianca. Pezzi unici modellati e dipinti a mano dai ragazzi delle Officine Agapo.