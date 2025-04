Record di voti per Tinfena: "Porterò in Provincia i problemi del territorio"

Il vicesindaco di Arcola, Gianluca Tinfena, è il più votato. Non soltanto per il consiglio comunale, in occasione delle elezioni amministrative dello scorso anno. E’ suo, infatti, anche il record per il consiglio provinciale. A circa un anno di distanza dalle comunali, dove ottenne 613 preferenze personali da altrettanti elettori arcolani, nelle votazioni di domenica scorsa è stato eletto consigliere provinciale con ben 9.632 voti ponderati: è risultato il più votato tra i 17 candidati totali tra centrosinistra e centrodestra. Voto ponderato perché hanno potuto votare solo consiglieri comunali e sindaci e il voto di ciascuno aveva un ’peso’ numerico sulla base di precisi indici.

Tinfena ha ottenuto questo risultato grazie ai voti di amministratori di più territori e più schieramenti politici, numeri che hanno sorpreso tutti. "Ci tengo a ringraziare Arcola che mi ha sostenuto in larga maggioranza, la famiglia di Italia Viva – ha dichiarato –, ma anche i tanti sindaci e consiglieri civici e di diversi schieramenti che mi hanno riconosciuto una stima che va al di là della politica ma che rappresenta la fiducia verso il lavoro e l’impegno concreto di dieci anni da amministratore". Entro dieci giorni si insedierà il nuovo consiglio provinciale e Tinfena sarà tra i quattro consiglieri eletti della lista di centrosinistra, all’opposizione: "Sarà una opposizione costruttiva sui temi e soprattutto dalla parte dei territori. Ci sono strade provinciali chiuse da riaprire e Comuni che chiedono risposte urgenti. Quindi sul trasporto pubblico locale è fondamentale scongiurare il rischio di ulteriori tagli di corse e di disservizi che purtroppo negli scorsi mesi hanno riguardato moltissimi cittadini. La nostra provincia deve tornare una provincia di serie A, partendo dalla città di Spezia che ha potenzialità infinite e di traino per gli altri territori, ma ancora troppo poco sfruttate".

Quali progetti e azioni su Arcola? "I cittadini delle Pianazze – conclude Tinfena – hanno un problema grandissimo e convivono giorno e notte con miasmi e rumori. L’impianto di trattamento e recupero di rifiuti, autorizzato dalla Provincia, è una problematica che va affrontata. Il quartiere delle Pianazze non può subire più una situazione del genere. Sarà nostro compito portare avanti tutte le istanze possibili nelle sedi opportune, partendo dal consiglio provinciale".

