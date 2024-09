Reca pronto per Cremona. Ancora out Kouda e Elia

La prossima settimana è in calendario l’incontro decisivo, per il rinnovo del contratto di Nicolò Bertola, tra il ds aquilotto Stefano Melissano e gli agenti del giocatore Tinti e Montipò. Lo Spezia ha messo sul tavolo un’offerta importante di rinnovo fino al 2028 con clausola di uscita di 4 milioni di euro in caso di chiamata dalla Serie A. Praticamente tutto fatto per il rinnovo del contratto di Arkadiusz Reca fino a giugno 2026, con spalmatura dell’ingaggio. Da definire i rinnovi dei contratti del portiere Diego Mascardi e del centrocampista Francesco Cassata, entrambi in scadenza a giugno 2025.

Ieri, nel frattempo, il portiere Fallou Sarr è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dopo l’intervento eseguito dal professor Vincenzo Salini a seguito della frattura diafisaria dell’omero sinistro. Tantissimi i messaggi augurali dei tifosi a Fallou, divenuto in poco tempo un beniamino per le sue ottime parate e il suo carattere solare. Ha stupito tutti, alla sua uscita dal campo domenica sera, nonostante il dolore per l’infortunio, il suo saluto al pubblico che lo inneggiava. Ovviamente non è mancato l’incoraggiamento a Fallou da parte di tutti gli Aquilotti che ieri pomeriggio hanno ripreso la preparazione a Follo. Non hanno preso parte alla seduta gli infortunati Elia e Kouda, entrambi out per i match contro la Cremonese e la Carrarese. Tornerà, invece, disponibile allo ‘Zini’ Reca. Nella seduta di ieri assenti i Nazionali Pio Esposito (impegnato oggi nel match Italia U21-San Marino), Pietro Candelari (Italia Under 20), Adam Nagy (Ungheria) e il giovanissimo Alessio Insignito (Italia Under 17).

Fabio Bernardini