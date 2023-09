Realtà aumentata e social. Luni rilancia l’anfiteatro

Passeggiando nell’anfiteatro ci si può imbattere in un gladiatore romano con intenzioni bellicose, oppure fermarsi ad osservare in lontananza l’arrivo di una nave carica di anfore, stoffe e spezie provenienti da chissà quale mercato. Ma in un attimo, cliccando sullo smartphone, le emozioni della visita al sito romano della civitas di Luni si potranno condividere in tempo reale dialogando con il mondo grazie alle piattaforme digitali più usate. Il futuro dell’anfiteatro di Luni è partito attraverso la realtà aumentata e virtuale che è stata applicata al sito romano grazie al lavoro di un gruppo di giovani studenti che hanno sviluppato il progetto "Portus Lunae 4.0" che aggiunge potenzialità storico, turistiche e culturali all’antica città di Roma ma contestualmente a tutta l’area archeologica e al territorio. Un passo avanti importante quello mosso dal Comune di Luni che si è affidato agli studenti e personale della Fondazione Its Fitstic di Bologna presieduta da Gaudenzio Garavini che con un velo di emozione è tornato in una zona molto conosciuta per i suoi trascorsi di amministratore di Acam. L’amministrazione comunale ha aderito al progetto nazionale "Its 4.0" affidandosi a un gruppo specializzato nel digitale proprio per lanciare in rete attraverso la tecnologia l’anfiteatro, catturando "like", commenti, scambio di impressioni e fotografie in modo da proiettare il nome di Luni e del suo tesoro archeologico oltre ogni confine. Oltre alla rete è stato realizzato un apposito visore, una sorta di occhiale che conduce in una realtà virtuale. Non un videogioco ma una mappa guidata nell’antichità nella quale si potrà fare un salto nel tempo e incontrare i primi abitanti della zona archeologica e la vita di quel periodo. Alla presentazione dell’ambizioso progetto, pronto e applicabile immediatamente anche se bisognoso di finanziamenti per l’acquisto del materiale (visori, schermi, Qr Code, e tutto ciò che si rende necessario per il viaggio) oltre al sindaco Alessandro Silvestri, gli assessori Patrizia De Masi e Barbara Moretti, il direttore della Camera di Commercio Marco Casarino erano presenti i ragazzi protagonisti del progetto Elia Bonomo, Veronica Onofri, Emanuela Cristina Perca, Andrea Seganfreddo, Manuela Bevilacqua, Giorgia Barchi, Pietro Aliprandi, Taha Mohamed Khadidi.

Massimo Merluzzi