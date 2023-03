Ragazzi a scuola di cinema Progetto per la Schiaffini

Gli studenti di Santo Stefano Magra andranno a scuola di cinema. Il progetto al quale ha aderito l’amministrazone comunale è stato proposto dalla ditta "Il Cinemambulante" di Pregnana Milanese diretta da Maurizio Casula che già da tempo collabora con l’ente e altre amministrazioni della Val di Magra in particolare nel periodo estivo per la programmazione di proiezioni all’aperto. Il nuovo piano prevede la creazione di un mini documentario della durata di di 6-8 minuti da realizzare in collaborazione con un gruppo di studenti della scuola secondaria "Schiaffini". L’iniziativa curata da Paolo Ruffini assessore alla cultura. "Il progetto – ha spiegato Ruffini – è nato grazie alla collaborazione che va avanti da tempo con Maurizio Casula che ha lanciato l’idea del cinema all’aperto estivo in piazza. L’obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi che frequentano la scuola secondaria in un’esperienza nuova per loro, quella di esplorare il mondo del cinema in tutte le sue fasi, dall’idea alla realizzazione finale di un mini documentario. Il tutto partendo proprio da un’idea dei ragazzi che la dovranno sviluppare sul territorio, seguiti da un professionista. Questa sarà la prima di altre novità che stiamo sviluppando per i ragazzi del territorio, convinti sempre più del fatto che vadano coinvolti maggiormente in progetti culturali". Il progetto prevede una fase di "formazione" in aula, che affronterà la realizzazione dell’audiovisivo sotto diversi aspetti e un’altra di riprese in esterno. Gli studenti potranno così apprendere come si scrive e realizza un’opera audiovisiva, traducendo un’idea in immagini.