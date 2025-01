Rifiuti, stop porta a porta in centro. Da lunedì attive le isole ecologiche

Sarzana (La Spezia), 14 ottobre 2021 - Partirà lunedì prossimo a Sarzana la rivoluzione annunciata da tempo della raccolta dei rifiuti che interesserà principalmente gli abitanti del centro storico e di Falcinello. Per loro dopo un periodo di doppia raccolta che durerà fino al 31 ottobre, scompariranno il porta a porta e i contenitori. Il domiciliare resterà solo per carta e il cartone, un giorno la settimana. Ci saranno tre ecoisole che verranno collocate nelle zone di Porta Parma, Piazza Ricchetti e in via Neri, ma non nello stesso posto dove attualmente c’è lo scarico dei rifiuti riservato ai commercianti della ristorazione e dei bar. A Porta Parma l’ecoisola verrà sistemata nel sottostrada, prima dell’ingresso nel parcheggio, quella di piazza Ricchetti sarà trasferita in via Francesco di fronte al distributore e in via Neri davanti alle scuole Carducci. A Falcinello invece all’ingresso del paese. Collocazione studiate per permettere la manovra dei camion che dovranno poi conferire i rifiuti.

Anche negli altri quartieri arriveranno ecoisole che andranno a integrare il sistema in atto: 9 postazioni di contenitori ciascuna delle quali per 5 frazioni merceologiche. Oltre a mantenere il servizio del porta a porta i cittadini potranno conferire in qualsiasi momento nell’isola zonale più vicina. A giudizio dell’amministrazione Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti subirà una profonda trasformazione all’insegna del miglioramento del servizio, della pulizia e del decoro urbano. D’altro lato problemi rischia di crearne agli anziani costretti a percorrere un lungo percorso con i sacchi della spazzatura in mano per raggiungere l ‘ecoisola più vicina.

Tutte le postazioni saranno oggetto di pulizia e controllo: rimozione manuale di eventuali sacchetti abbandonati e videosorvegliate. Per l’accesso alle ecoisole sarà necessaria la card personale. Gli abitanti del centro storico e di Falcinello la troveranno allegata all’informativa che verrà recapitata in questi giorni; gli altri potranno richiederla allo sportello Iren in via XX settembre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il sabato dalla 8.30 alle 12.30. Prevista anche un’app gratuita su cellulare per individuare i siti delle EcoIsole. Verrà potenziato lo spazzamento, in servizio guardie ecologiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Il servizio di smaltimento ingombranti è gratuito basta prenotare al numero verde 800 48 77 11. Previsto la messa in posa di cestini gettacarte: 137 in più, che con la sostituzione dei 53 già installati e danneggiati arriveranno a 190. Ulteriori 40 saranno destinati alla raccolta differenziata e altrettanti cestini, più ampi, saranno posizionati in altre zone. Infine, 35 contenitori saranno dedicati alla raccolta delle deiezioni canine.

