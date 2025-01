Raccolta differenziata, scatta la macrozona unica

Arcola (La Spezia), 4 gennaio 2025 – Novità nella raccolta differenziata del Comune di Arcola: da lunedì 13 il calendario sarà modificato. Si conferma il porta a porta e si integra l’attività di igiene urbana con alcuni importanti servizi ulteriori. La principale novità riguarda l’introduzione di un’unica macro zona per l’intero territorio comunale. Questa decisione, presa dal gestore del servizio, ha l’obiettivo di ottimizzare l’impiego del personale, riducendo i disservizi e garantendo un servizio più efficiente anche in caso di sostituzioni o emergenze.

Nei prossimi giorni gli utenti riceveranno direttamente a casa una lettera postale con il nuovo calendario. Inoltre, saranno inviati messaggi tramite il sistema di allerta del Comune per assicurare una corretta diffusione delle informazioni. Il nuovo programma della raccolta differenziata prevede la raccolta del differenziato lunedì, martedì l’organico, la carta il mercoledì della prima, terza, quinta settimana del mese, il vetro il giovedì della seconda e quarta settimana, il venerdì il ritiro dei metalli e plastica e sabato l’organico che nel periodo dal primo luglio al 31 agosto verrà ritirato tre volte a settimana ogni martedì, giovedì e sabato. Per quanto riguarda la distribuzione dei sacchetti e mastelli per agevolare i cittadini, il Comune ha organizzato un servizio di distribuzione a partire da martedì 9. Sarà possibile ritirarli in Piazza 2 Giugno, all’entrata dell’ex biblioteca nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio, dalle 14,30 alle 16,30. Come ulteriore servizio, sarà attivato un calendario per la raccolta degli ingombranti tramite Ecovan presidiato, che farà tappa in diverse frazioni del Comune. Questo servizio consente di conferire i rifiuti ingombranti senza necessità di prenotazione, mantenendo comunque attiva l’opzione di prenotazione su richiesta. Per accedere al servizio, gli utenti dovranno presentarsi muniti di bolletta Tari, come prova di residenza e iscrizione al ruolo. Il Comune invita a prendere visione del nuovo calendario e dei servizi messi a disposizione.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Ambienteallo 0187 1745850 oppure consultare il sito ufficiale o la pagine facebook del comune di Arcola.