Raccolta dei rifiuti a singhiozzo: "Problema anche in altri Comuni. Abbiamo sollecitato la soluzione"

Discariche sul territorio di Arcola: "Ci sono stati problemi come in altri Comuni, abbiamo sollecitato le sostituzioni del personale assente per malattia, infortunio o ferie, vera ragione dei problemi". L’assessora all’Ambiente Camilla Monfroni risponde con i dati ai consiglieri di opposizione che hanno evidenziato una situazione di criticità sulla raccolta rifiuti, "Nel 2013 la raccolta differenziata del comune era al 20,72 per cento mentre già l’anno successivo con il nuovo servizio passava al 51,07. Nel 2023 siamo arrivati al 77,7 e addirittura nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo sfiorato l’80 per cento. Questo dato – spiega Monfroni –non è solo una medaglietta da mettere sul petto per l’indiscutibile vantaggio ambientale ma anche perché ci ha consentito di risparmiare sul costo del servizio e mantenere bassa la bolletta, tanto che siamo il Comune della Val di Magra con la Tari più bassa".

Ci sono stati problemi nel servizio di raccolta? "E’ vero – ammette l’assessora –, come in altri comuni serviti dal medesimo gestore o meglio sub gestore, a cui abbiamo sollecitato una soluzione, anche intensificando i giri quotidiani di raccolta con il personale in servizio straordinario o effettuando raccolte straordinarie con squadre integrative di emergenza. E tutto questo prima di aprire contenziosi sul contratto di servizio sottoscritto".

Altra cosa il contrasto ai furbetti che non intendono seguire i calendari di ritiro, per i quali si è attivata una task force: "Il servizio di polizia urbana – prosegue Monfroni – assieme agli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti, sotto il coordinamento del vicesindaco, sta monitorando i casi più frequenti di abbandono e sono state già identificate singole responsabilità: a queste persone non farà piacere la notifica di una multa salata ed in alcuni casi anche la segnalazione alla Procura. Inoltre saranno istallate nei siti più sensibili delle foto-trappole".

Parlando del servizio di raccolta, Monfroni ricorda il progetto di un’isola ecologica a Bardiano, vicino al vecchio depuratore oggi sede Acam, per il conferimento di ingombranti e rifiuti diversi, finanziato con 325 mila euro dalla Regione con i soldi dall’ecotassa: "Progetto che fornirà ai nostri cittadini un sito aggiuntivo per depositare i propri rifiuti e si prevede anche di organizzarvi un centro integrato per il recupero gratuito del materiale ancora utile per nuove funzioni. Restiamo comunque a disposizione per raccogliere segnalazioni e disagi".