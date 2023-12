Quattro posti alla Croce Verde. Uscito il bando del servizio civile

La Croce Verde di Arcola accoglie i giovani a braccia aperte perché entrino a far parte della grande famiglia dei soccorritori. E’ uscito il bando del servizio civile universale, 2318 posti in 598 sedi di Pubbliche assistenze Anpas e la Croce Verde ne ha quattro disponibili. La scadenza per presentare la domanda è alle 14 del 15 febbraio 2024. Tutte le informazioni si trovano su https://www.anpas.org/bando-scu.html o contattando la sede ad Arcola in piazza Due Giugno 11, telefono 0187/987468 o inviando una mail a [email protected]. Il nome del progetto è We reSCUe Levante e il codice della sede è 148512. Potranno presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il 18° e non superato il 29° anno di età alla data di presentazione della domanda. La durata del servizio civile universale è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore a settimana e una retribuzione mensile di 507,30 euro.