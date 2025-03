Quattro appuntamenti con i concerti di musica da camera

Dal corno alle percussioni, dalle chitarre al pianoforte. Con la primavera alle porte torna In Concerto, rassegna musicale da camera, organizzata dall’Accademia Musicale Bianchi nelle sale della sua storica sede di Sarzana, in Guido Jurgens, 31. Saranno quattro gli appuntamenti musicali ospitati nella Casa della Musica dell’Accademia, uno per ogni domenica di marzo. Protagonisti saranno ogni volta musicisti del territorio che si esibiranno soli o in formazione. Il taglio del nastro della rassegna avverrà domenica 9 marzo, alle ore 17. Protagonista sarà uno strumento musicale, forse ancora poco valorizzato e conosciuto: il corno. A rendergli omaggio saranno i Lunae Horn Ensemble, quartetto di corni composto dal Maestro Danilo Marchello e dai suoi ex allievi Giacomo Marchini, Elia Venturini e Giacomo Giromella, divenuti ormai esperti professionisti, con all’attivo collaborazioni con le più prestigiose orchestre italiane e internazionali. Il quartetto si esibirà con un vasto repertorio che spazierà da Bach, Mozart, Wagner, Saint-Saëns, fino ad arrivare a Piazzolla e musiche jazz. I musicisti arricchiranno, inoltre, la loro performance con aneddoti sui brani e i compositori proposti.

La rassegna "In Concerto" proseguirà domenica 16 marzo, con le percussioni di Massimiliano Furia: "Esperienza sonora con improvvisazione". Il 23 marzo con le chitarre di Jacopo Perlini e Marco Roselli che si esibiranno con brani di I. Presti, A. Gilardino, M. Castelnuovo-Tedesco, C. Debussy, M. de Falla, in un incontro dal titolo "Galleria Novecento". Ultimo appuntamento della rassegna, domenica 30 marzo con "Sonate, quasi Fantasie" che vedrà Alessandro Borrini eseguire al pianoforte brani di A. Scriabin e F. Lisz. Ogni appuntamento si terrà dalle ore 17.00. L’ingresso è libero, con offerta volontaria. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 3288227643 o scrivere a [email protected]

Maria Cristina Sabatini