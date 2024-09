Quartiere isolato, niente passerella. Inascoltato l’appello dei residenti troppo costosa l’installazione

Sarzana, 20 settembre 2024 – Un incontro molto partecipato, ma purtroppo non risolutivo, quello organizzato dal presidente della consulta di Grisei, Franco Papale, e che aveva lo scopo di affrontare i problemi derivanti dalla chiusura del ponte sul Calcandola di via Falcinello. Oltre 70 le persone - fra cui cittadini e rappresentanti politici del Partito Democratico, Sarzana Protagonista, Movimento 5 Stelle e Pci - ad aver preso parte all’assemblea che si è svolta alla bocciofila di via Paradiso e per cui era attesa, ma soprattutto auspicata, la presenza dell’amministrazione comunale. I residenti della zona interessata dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di via Falcinello, fra cui molti anziani impossibilitati sino alla fine dei lavori che dovrebbero protrarsi almeno per 24 settimane, si aspettavano di ricevere dai vertici di palazzo Roderio delle risposte che mercoledì sera non sono arrivate.

L’unico rappresentante della giunta ad aver preso parte all’assemblea è stato infatti l’assessore alla viabilità Stefano Torri che per il momento ha escluso per una questione di costi la possibilità di installare della zona concomitante all’Enel una passerella ciclopedonale per poter permettere ai cittadini, specialmente agli anziani e agli invalidi, ma anche a chi in centro ci lavora e vuole essere libero di tornare a casa a qualsiasi ora senza avere paura, di poter raggiungere il centro a piedi senza guadare il Calcandola o circumnavigare la città. Si è fatta sentire durante l’assemblea concitata la pesante assenza del sindaco Cristina Ponzanelli, dell’assessore alle opere pubbliche Giorgio Borrini e di tecnici che avrebbero potuto dare ai residenti che si sentono inascoltati, specialmente la totale mancanza di qualsiasi forma di coinvolgimento e di comunicazione preventiva in relazione all’inizio dei lavori, tutte le risposte ai loro quesiti.

“Il problema principale – spiega il presidente Franco Papale – resta quello pedonale per cui restiamo in attesa di soluzione. Siamo contenti che l’assessore Torri sia preso l’impegno a convocare entro la prima metà della prossima settimana un nuovo incontro in cui si affronterà oltre a questo tema, quello dell’incremento delle corse della navetta, il problema della viabilità veicolare e quello relativo alla possibilità per i residenti di questi zona di poter godere di stalli gratuiti nel centro, vista l’impossibilità di raggiungerlo a piedi, di svolgere commissioni”.

Elena Sacchelli