Quando la burocrazia diventa smart. Videocall per parlare con il Comune

Dalla parte dei cittadini. L’amministrazione comunale di Arcola sfrutta le nuove tecnologie arricchendole con un tassello fondamentale: quello della relazione umana. Parte, infatti, in via sperimentale, lo sportello virtuale dell’ufficio tributi, al quale l’utente potrà rivolgersi utilizzando gli strumenti del web: il computer, lo smartphone o il tablet. Dal sito istituzionale www.comune.arcola.sp.it alla voce “prenota appuntamento”, il cittadino potrà fissare l’appuntamento con l’operatore dell’ufficio, verificando le disponibilità effettive ed evitando inutili attese. L’appuntamento con lo specialista si svolgerà in videochiamata, nell’ora e nel giorno concordati, utilizzando il link che verrà inviato via mail al diretto interessato.

Lo sportello virtuale si annuncia quindi come un ottimo strumento che darà molti vantaggi a chi lo usa, come spiega la sindaca Monica Paganini: "Elimina le attese telefoniche, potenzia i servizi senza limiti geografici e di ambienti, moltiplica le capacità di ricezione a seconda delle esigenze dell’utente, consentendo un risparmio di tempo e di denaro. Il progetto rientra in un finanziamento ottenuto dal comune di Arcola nell’ambito dei progetti Pnrr per la realizzazione degli interventi di miglioramento dei siti web delle pubbliche amministrazioni e di eventuali servizi digitali curato dall’ufficio informatica del comune".

C.G.