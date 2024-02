Il Consorzio Canale Lunense rappresenta una risorsa di grande valore per il territorio. Tuttavia, non tutti sono consapevoli del suo funzionamento. L’ente, con sede a Sarzana e un comprensorio di 4mila ettari su due province e 11 comuni, organizza visite guidate per le scuole per sensibilizzare i ragazzi sul rispetto verso l’ambiente in un periodo di crisi climatica offrendo o l’opportunità di vedere da vicino le principali attività: manutenzioni dei canali e gestione dell’acqua in agricoltura, mission da ben cento anni. Canale Lunense significa anche produzione di energia pulita grazie alle centrali idroelettriche Fiori e Generali Tognoni (quest’ultima privata). I nuovi progetti lo proiettano in una nuova era: pannelli fotovoltaici flottanti sopra i bacini idrici, omunità energetica e mobilità sostenibile (regalando le sue sponde a ciclisti e pedoni). Tra le azioni previste, l’ammodernamento delle reti di irrigazione e opere di contrasto alla siccità, come mini-laghetti, raccolta delle acque meteoriche, recupero delle acque reflue. Il Consorzio, guidato dalla presidente Francesca Tonelli e dal direttore Corrado Cozzani, è lieto di coinvolgere le scuole, considerando i giovani protagonisti del cambiamento: "Sarà un piacere offrire visite guidate alle classi che, durante il Campionato di giornalismo, vorranno sviluppare temi legati all’agricoltura, all’irrigazione e alla sicurezza idraulica narrando l’acqua".Tre le tracce. Traccia 1: "Narra il valore dell’acqua mettendo in risalto l’importanza di proteggere e preservare una risorsa così importante per la vita in un periodo di crisi climatica. Come vedi gli scenari del tuo territorio? Hai mai sentito parlare di coltivazioni agricole sostenibili e di progetti di prevenzione delle alluvioni?". Traccia 2: "Se ami la natura e il cibo del tuo paesaggio, esplora le vie dell’acqua e i prodotti della tradizione contadina. Hai mai sentito parlare del Canale Lunense, dove scorre l’acqua indispensabile per l’irrigazione e la produzione agraria?". Traccia 3 da sviluppare unendo entrambi gli argomenti.

Francesca Tonelli, presidente del Consorzio