Prorogata per tutto il mese di settembre la flessibilità in entrata e in uscita

In attesa che con il 1° ottobre inizi la sperimentazione della ’settimana corta’, con un sabato non lavorativo a rotazione per i dipendenti, la giunta comunale di Luni ha prorogato per tutto il mese di settembre l’orario flessibile che era stato deliberato per il mese di agosto: è possibile timbrare prima e uscire prima, con lo scopo i consentire ai dipendenti di non permanere in servizio nelle ore più calde. Anche per settembre, dunque, l’orario di lavoro avrà la seguente articolazione. Per il personale amministrativo e tecnico: flessibilità in entrata tra le ore 7 alle 8.30 e in uscita dalle ore 13 alle ore 14.30. Per il personale addetto ai servizi tecnico manutentivi (operai): flessibilità in entrata dalle ore 6.30 alle 7.15 e in uscita dalle 12.30 alle 13.15. Per il personale della Polizia Locale era stata confermata flessibilità in entrata dalle ore 7 alle 8 e in uscita dalle13 alle 14. La flessibilità estiva aveva riscontrato il consenso dei sindacati e resterà in vigore fino al nuovo orario di ottobre.

Anna Pucci