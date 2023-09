Proposte per Pianazze. "Spostare l’impianto di trattamento dei rifiuti"

Arcola, 27 settembre 2023 – Pianazze chiede risposte. Il crollo dei calcinacci nel sottopasso è l’ultimo di una serie di episodi che hanno fatto un po’ perdere la pazienza ai residenti, che da tempo chiedono risposte ad alcuni problemi segnalati e ancora in attesa di soluzione. Ma qualcosa sembra muoversi: a difesa del quartiere verrà presentata una mozione del prossimo consiglio comunale. La maggioranza consiliare ad Arcola domani sera presenterà infatti alcune osservazioni da apportare al nuovo piano urbanistico, idee scaturite da un’assemblea organizzata dal Partito democratico nella prima settimana di settembre, proprio sulle problematiche del quartiere. "Ci faremo carico a livello istituzionale degli impegni presi con i cittadini delle Pianazze" ha detto l’assessore comunale di Arcola e consigliera provinciale Camilla Monfroni, nel sostenere le proposte della mozione del Partito Democratico e sottoscritta dal resto dei consiglieri di ‘Uniti per Arcola’.

Raccolte nel corso del tempo le rimostranze dei cittadini del comitato ‘Le Pianazze nel cuore’ che sono stanchi di polveri, inquinamento, rumori e continui passaggi di mezzi pesanti: l’oggetto della mozione sarà proprio l’impianto rifiuti a Groppolo alle Pianazze e le osservazioni da apportare al Puc, il nuovo Piano Urbanistico, prima della sua pubblicazione. Punti focali sono l’esclusione sull’area produttiva dell’ex cava, limitrofa alle case, dell’insediamento di industrie che possano essere insalubri e la ricollocazione dell’impianto attuale. Oppure, nel caso del suo mantenimento, entro sei mesi dall’adozione dell’osservazione al Puc, che venga previsto un adeguamento ambientale attraverso un progetto di messa in sicurezza impiantistica e della viabilità di accesso, che porti all’eliminazione di tutte le emissioni. "In tal caso – spiega Monfroni – sarà richiesto alla Provincia, responsabile delle autorizzazioni produttive, di ridurre le quantità oggi autorizzate. Nell’auspicio di un’approvazione unitaria da parte del consiglio e di una collaborazione piena di tutti gli Enti coinvolti nelle procedure, invito i cittadini interessati a partecipare alla seduta per sostenere le proposte indicate".