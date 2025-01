Pronti i locali aggiuntivi per il Commissariato

Sono stati inaugurati ieri mattina, alla presenza di tutti i vertici delle forze dell’ordine, i nuovi uffici della sede distaccata del commissariato di Sarzana di via Vittorio Veneto. A trovare spazio all’interno della vecchia sede del centro per l’impiego, in un ambiente comodo e accogliente, saranno il front office, l’ufficio immigrazione, l’ufficio passaporti e lo sportello adibito alle denunce.

"Grazie a tutti i presenti, questo è un momento importante e significativo – afferma il sindaco Cristina Ponzanelli -. Inauguriamo oggi un presidio fondamentale nella piena convinzione che sia giusto investire nella sede storica e potenziare i vostri spazi, per voi e per tutti gli utenti. Un doveroso ringraziamento al vicesindaco e assessore al patrimonio Carlo Rampi per l’impegno e il contributo fondamentale che ha fornito anche per quanto ha riguardato la parte burocratica". E ha concluso: "Grazie a tutte le forze di polizia e quelle di pubblica sicurezza per dedicarsi al nostro territorio. Buon lavoro".