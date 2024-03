Promozione La Tarros ritrova il successo. Il Levanto si impone a spese del Don Bosco

LEVANTO

3

DON BOSCO SPEZIA

1

Levanto: Rollandi, Pozzi, Nicora, Ambrosini (79’ Callo), Tiscornia, Catena, Rezzano (86’ Motto), Tuvo (83’ Folli), Righetti (72’ Moggia), Barilari, Bagnasco (59’ Daniello). A disp. Evaristi, Schiaffino, Lorenzini, Lagaxio. All. Agata.

Don Bosco Spezia: Greci, Antonelli, Romanelli, Morettini (74’ Adami), Boggio, Ferretti Incerti (83’ Pisacane), Cuccolo, Campagni (74’ Berti), Vargas Rojas (39’ Raso), Pesare (79’ Falli), Di Muri. A disp. Ciardi e Napoletano. All. Bastianelli.

Arbitro: Bergonzi di Savona; assistenti Bordone di Chiavari e Sciallero di Genova.

Marcatori: 1’ Cuccolo, 6’ Righetti, 65’ e 70’ Rezzano.

MOLTEDI – Al "Raso Scaramuccia" il Levanto torna alla vittoria purtroppo per un Don Bosco Spezia, peraltro sprecone, che così vede allontanarsi sempre più la zona-playoff. E dire che i salesiani erano passati in vantaggio subito con Cuccolo imbeccato da Di Muri. Tuttavia pochi minuti erano bastati ai levantesi, per pareggiare con Righetti, più rapido di tutti su una respinta di Greci. A metà scarsa della ripresa il vantaggio dei padroni di casa con Rezzano a chiusura di un contropiede di Ambrosini. Infine un altro contropiede permette allo stesso Rezzano di chiudere sotto porta la contesa qualche minuto più tardi. Infortunio a Vargas Rojas difatti precocemente sostituito.