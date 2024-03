Progetto Via Francigena. In arrivo 300mila euro per il tratto di Ponzano

Il finanziamento era una speranza comunque attesa. Adesso è diventato ufficiale. Il Comune di Santo Stefano Magra ha infatti ricevuto il contributo di 300 mila euro previsto dal decreto di Governo per il rifinanziamento necessario allo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani. Un totale di 40 progetti in tutta Italia per un impegno di spesa di 19 milioni di euro. La quota ricevuta dall’ente santostefanese verrà impiegata per dare vita al piano di trasformazione della zona collinare della frazione di Ponzano superiore interessata dal passaggio della Via Francigena.

Al secondo tentativo quindi il Comune ha raggiunto l’obiettivo. Infatti la prima richiesta presentata al Ministero del Turismo non era stata accolta ma l’ente, comunque al trentaseiesimo posto della graduatoria, non aveva perso le speranze. Quindi quando il bando è stato riaperto con un ulteriore contributo la possibilità di essere inserita nel sostegno si è fatta decisamente più concreta. Il piano di investimento è a largo raggio e riguarda espressamente l’accoglienza dei pellegrini che transitano dalla collina di Ponzano.

L’idea principale è quella riqualificare una rete di botteghe e strutture ricettive che attualmente mancano anche perchè l’unico negozio di alimentari presente in paese ha chiuso ormai da anni, il rifacimento delle strade bianche e il posizionamento di cartellonistica e di almeno un defibrillatore. Oltre ai 300 mila euro anche il Comune parteciperà alla spesa totale con fondi di bilancio. Nel progetto è stata indicata anche la trasformazione del centro sociale, dove sorge l’area sportiva utilizzata in estate per la tradizionale sagra della Scherpada, come zona ricettiva con la possibilità di creare camere per i pellegrini.

La notizia, decisamente positiva, dell’accoglimento del finanziamento è stata comunicata all’ente dal ministro del turismo Daniela Santanchè sottolineando l’attenzione riposta sui cammini religiosi e del turismo lento. Per il Comune di Santo Stefano Magra dunque si apre una corsa contro il tempo perchè dovrà arrivare puntuale all’evento più atteso, quello del Giubileo che si terrà per tutto il 2025, e vedrà milioni di pellegrini in transito anche sui tratti della Via Francigena che attraversano il nostro territorio comprendendo Sarzana (dove è previsto allo Iat di piazza San Giorgio il punto informativo e l’annullo del passaggio del pellegrino), Castelnuovo Magra e Luni.

Massimo Merluzzi