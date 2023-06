Progetto 'Olindo', Ameglia sensibilizza i ragazzi sull'importanza del riciclo dell'olio

Si è concluso il progetto "Olindo" lanciato dalla cooperativa di comunità Terre del Magra con la collaborazione del Comune di Ameglia e le scuole del comprensorio. Il piano di recupero dell’olio di cucina usato è servito oltre che per sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie sull’importanza del corretto conferimento del liquido evitando di disperderlo nell’ambiente anche per sostenere la didattica scolastica. La Bottega Terre del Magra di Fiumaretta ha consegnato i contenitori di olio esausto alla ditta Ecorec ideatrice del progetto che calcolerà il quantitativo di olio recuperato e consegnarà il valore economico utile per acquistare i materiali didattici da donare agli istituti. A settembre, oltre alle scuole, la coop cercherà di coinvolgere le attività della ristorazione di Ameglia.