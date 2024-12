Progetto musica per gli allunni

Progetto musica per linfanzia: la giunta comunale di Santo Stefano ha approvato la proposta del comprensivo scolastico Vezzano-Santo Stefano. Servirà per potenziare le competenze degli alunni in questo ambito, con particolare attenzione al ritmo, alla capacità di cantare in coro e suonare in gruppo, "nella consapevolezza dell’importanza di ascoltarsi ed ascoltare gli altri, in un clima di collaborazione per il raggiungimento di un fine comune". Il progetto intende promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa. L’esito del progetto sarà presentato nella "Settimana della Musica", giunta alla 25ª edizione.