Cgil, Cisl e Uil contro il nuovo ipermercato. La sindaca: ‘Nessun progetto presentato’

Santo Stefano Magra (La Spezia), 26 febbraio 2025 – Un incontro urgente con la sindaca Paola Sisti per garantire la tutela dell’occupazione di qualità e la salvaguardia del commercio locale. Questa la richiesta delle segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che esprimono “forte preoccupazione per l’annunciata apertura di un nuovo ipermercato nel Comune di Santo Stefano Magra.

L’apertura di una nuova struttura di grande distribuzione – sottolineano Giorgia Vallone (Cgil), Mirko Talamone (Cisl) e Giacomo Battistelli (Uil) – potrebbe avere pesanti ripercussioni sull’occupazione e sulla qualità del lavoro, incrementando precarietà e mettendo a rischio la tenuta del commercio di prossimità. Il piccolo commercio locale fatica già a sopravvivere e una nuova apertura rappresenterebbe un ulteriore colpo a un tessuto economico fragile, con conseguenze negative per l’intera comunità”.

Una richiesta che verrà senz’altro accolta, ma che ha però colto la prima cittadina di sorpresa. “Non c’è nessun progetto presentato per un supermercato – chiarisce la sindaca Paola Sisti, da noi contattata –. Ci sono state richieste labili, di vario tipo, ma nessun progetto è stato presentato in Comune. Riceverò sicuramente i sindacati, che per me sono sacrosanti, ma la cosa mi coglie di sprovvista specialmente perché attorno a me ci sono comuni pieni zeppi di supermercati”. È il caso di Arcola o di Sarzana. E Sisti coglie l’occasione per esprimere la propria opinione su un argomento che riguarda Santo Stefano e la sua viabilità molto da vicino. “Trovo assurdo che a Sarzana sia stata realizzata una rotatoria sulla statale Cisa per favorire l’ingresso all’ennesimo supermercato aperto – puntualizza – e che ciò sia stato fatto senza consultarci o richiedere alcun parere. Quella rotonda sta causando danni alla viabilità del nostro comune, rappresentando a tutti gli effetti una strozzatura per il traffico, già intenso”.

Tornando all’allarme lanciato dai sindacati, Sisti conclude: “A Santo Stefano esiste un solo supermercato, il Conad, aperto dal 2007. Personalmente sono contraria a nuove aperture di questo tipo, ma se arriverà in futuro una richiesta formale che rientra nei parametri urbanistici, il mio potere sarà limitato. Posso solo ribadire che credo che sia più utile investire in altri settori, come le Rsa, di cui il territorio avrebbe bisogno”.