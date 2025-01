Primo premio agli ’Ora Quattro’. Spopola la canzone... San Giuliano

Gli Ora Quattro vincono il contest on line del blog Diffusioni Musicali con il loro inedito ’San Giuliano’, in pratica l’ex ministro della Cultura elevato a protettore degli studenti. Ironia, musica, connessioni influenti che aprono le porte sono al centro del brano del gruppo che ha base ad Arcola e si è aggiudicato il podio del contest, un’interessante iniziativa che si propone di promuovere e valorizzare gli artisti emergenti del panorama musicale contemporaneo: un’importante opportunità per i giovani talenti di farsi conoscere. In palio interviste radiofoniche e un buono per la pubblicazione gratuita di un singolo entro un anno dalla vincita.

Il brano vincitore, scritto dal bassista del gruppo Roberto Pagliari, si propone come una critica alla società contemporanea, che veicola il messaggio che il successo nella vita non dipenda tanto dallo studio, quanto piuttosto dal ’pregare il santo giusto’. La richiesta di aiuto a San Giuliano assume un significato simbolico, rappresentando la ricerca di un ’intercessore’ capace di garantire favori e successi, piuttosto che un autentico impegno nell’istruzione.

Il gruppo musicale è composto dalla voce di Sabrina Brozzo, Alessio Zeni alla chitarra, Roberto Pagliari al basso e Salvatore Salafia alle percussioni, quattro amici appassionati di musica e con interessanti esperienze alle spalle. Hanno base ad Arcola, dove si incontrano per fare le prove, anche se due di loro non sono arcolani: uno è sarzanese e uno carrarino. "Abbiamo vinto con 413 voti sono tantissimi – spiegano i componenti della band –. Un enorme grazie a tutti, amici e fan, che ci avete sostenuto con il cuore e la vostra energia. Grazie ai vostri voti e al vostro affetto siamo riusciti a raggiungere il primo posto. Questo traguardo è merito di tutti voi, che credete nella nostra musica e non ci lasciate mai soli. Arrivederci al nostro prossimo concerto, per continuare a condividere l’emozione e l’energia del linguaggio universale che è la musica".