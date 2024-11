Prima categoria I risultati della sesta giornata

Prima Categoria Girone D 6ª giornata. Ottimo successo del Riomaior, del Brugnato, della Bolanese e della Santerenzina. Perdono Amegliese, Marola, Cadimare e Colli. Pareggio, invece, nel derby tra il Riccò e Romito.

Brugnato – Lavagna 2-1 Marcatori: 66’rig. Paoletti (L), 76’Pellistri (B), 92’ Ferrari (B) Il Brugnato ribalta lo svantaggio arrivato su rigore di Paoletti. Al 72’ pareggia Pellistri di testa. Al 92’ capitan Ferrari con un tap-in supera Gaccioli.

Iron Fox Amegliese - Casarza Ligure 0-3 Marcatori: 46’, 85’ Sala, 80’ Monticone Netta sconfitta dell’Amegliese contro un ottimo Casarza Ligure.

Castelnovese – Riomaior 1-3 Marcatore: 19’ Biloni (R), 37’ Di Muri (R), 72’ Milone (R), 86’ Franzoni (C) Biloni in diagonale, Di Muri in controbalzo e Milone in mischia firmano la preziosa vittora. Nel finale arriva il gol della bandiera di Franzoni.

Marolacquasanta – Cogornese 1-2 Marcatori:17’Molinelli(C),49’Garibotti(M),92’Vattuone (C) Al gol di testa di Molinelli risponde Garibotti con un preciso rasoterra. Al 92’ arriva l’incornata vincente di Vattuone.

Bolanese – Cadimare 3-1 Marcatori: 7’ Tacchini (B), 41’ rig. Iaione (B), 44’ Manfredi (C), 60’ Elhdiy (B) Al 7’ il tiro da fuori di Tacchini si insacca a fil di palo. Al 41’ Iaione raddoppia dagli undici metri. Al 44’ Manfredi incorna sul secondo palo. Al 60’ Elhdiy fissa il 3-1.

Riccò le Rondini – Romito Magra 1-1 Marcatori: 67’ Tedesco (Ri), 90’ Lopez (Ro) Dopo il vantaggio di Tedesco all’incrocio dei pali al 90’ pareggia Lopez su punizione, sancendo un giusto 1-1.

Santerenzina - Colli 2024 3-2 Marcatori: 45’ Gabriele (S), 70’ Lorenzini (C), 72’ rig. Angeli (S), 81’ aut. Sanguinetti (S), 87’ Guzzoni (S) Gabriele apre le danze con un gran tiro da fuori. Al 70’ pareggia Lorenzini. Al 72’ dal dischetto Angeli fa 2-1. All’81’ autorete di Sanguinetti e all’87’ gol della vittoria di Guzzoni.

Ilaria Gallione