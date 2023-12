Presepi artigianali concorso a premi. Votano i cittadini

Ha preso il via, in piazza Luni, nella sede della Pro Loco Sarzana, la seconda edizione del concorso di presepi artigianali patrocinata dal Comune di Sarzana. L’inaugurazione del concorso a premi ha visto la la benedizione di don Franco Pagano, parroco della chiesa di San Francesco, e fin da subito ha richiamato l’attenzione dei numerosi passanti incuriositi. Quattordici i partecipanti in gara i cui presepi spaziano dalla realizzazione in argilla sino a arrivare a materiali riciclati. A stabilire quale sarà il migliore presepe artigianale di Sarzana saranno gli stessi cittadini che potranno esprimere il proprio voto, da 1 a 10, su ciascuna delle esposizioni. Il vincitore della seconda edizione del concorso – la prima si era svolta nel 2018 – sarà decretato il 6 gennaio, alle 18, nella sala consigliare di palazzo Roderio. Chiunque volesse visitare l’esposizione e dare la propria preferenza è invitato a recarsi in piazza Luni 3 il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio, nella fascia oraria 16-19.30 mentre il giovedì, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. E.S.