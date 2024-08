Il calcio nella storia arcolana, premiato mister Luca D’Angelo

Arcola (La Spezia), 17 agosto 2024 – Mister Luca D’Angelo applauditissimo ad Arcola da un pubblico appassionato e emozionato in occasione della quarta edizione del Premio Perioli, intitolato alla memoria di Orazio Coriolano Perioli, arcolano, presidente dello Spezia Calcio che vinse lo scudetto del 1944 e fu poi ucciso nel campo di concentramento nazista di Gusen. Durante la serata è stato consegnato un riconoscimento anche alla memoria di Mario Tommaseo, il calciatore arcolano che marcò Mazzola nella storica partita.

Dopo Giuseppe Bergomi, Marcello Lippi e Alberigo Evani, l’amministrazione ha assegnato al tecnico dello Spezia il riconoscimento in memoria di Coriolano Perioli, storico imprenditore arcolano e, appunto, presidente dello scudetto dello Spezia del 1944. Una serata introdotta dal vicesindaco Gianluca Tinfena, ideatore del Premio, insieme all’attore Riccardo Monopoli, che ha scandito le tappe di quell’impresa dell’Arena di Milano dove i Vigili del Fuoco della Spezia sconfissero il grande Torino grazie anche ad una super prestazione in campo di Tommaseo, in marcatura su Valentino Mazzola.

«Ricevere questo Premio mi riempie di orgoglio soprattutto per la storia che rappresenta e per il legame che ha la piazza spezzina con la squadra. Il Picco è uno stadio unico – ha raccontato mister D’Angelo intervistato sul palco da Tinfena e dal giornalista Paolo Paganini – ho ancora negli occhi le centinaia di persone che mi fermavano per strada per dirmi ‘mister grazie’ la settimana dopo la salvezza raggiunta contro il Venezia".

Durante la serata spazio anche al ricordo di Tommaseo con una targa alla famiglia e alla Dario Perioli con le parole dell’ad Michele Giromini, azienda fondata da Dario, fratello maggiore di Coriolano, nella quale lo stesso iniziò il suo percorso da imprenditore. Il premio, una composizione in ceramica realizzata dall’artista locale Elena Chiappini, è stato consegnato a D’Angelo dalla sindaca Monica Paganini, dal delegato allo sport Ferdinando Coppola e da Debora Cossu, membro del cda della Fondazione Carispezia che anche quest’anno ha contribuito alla realizzazione del Premio. Nel finale riconoscimenti anche alle società del territorio Polisportiva Romito, Arci Pianazze e Basket Golfo dei Poeti per gli ambiziosi traguardi sportivi raggiunti.