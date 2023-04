Premio Lorenzo Vincenzi Assegnate le due borse istituite per ricordare il professore scomparso

Non è stato semplice, per la commissione giudicatrice, selezionare gli studenti ai quali assegnare la borsa di studio istituita in memoria del professor Lorenzo Vincenzi, compianto insegnante di lettere dell’istituto superiore Parentucelli Arzelà, con sede a Sarzana e studenti da tutta la vallata. Alla fine la scelta è caduta sui neo diplomati Giulia D’Antogiovanni (5 Scientifico 3.0) e Francesco Olmi (5E Scientifico) ai quali andrà la somma di mille euro utile per il proseguimento degli studi.

Il bando promosso dalla scuola per ricordare l’insegnante è arrivato così alla seconda edizione.

Nel valutare le domande di partecipazione presentate, la commissione ha dovuto tener conto sia del merito (votazione superiore a 90 alla Maturità) che dell’Isee, ossia dell’Indicatore della situazione economica familiare. Una scelta, quella della valutazione anche del reddito, dettata dalla volontà di favorire il proseguimento del corso di studi con il cammino universitario. La commissione era composta dal dirigente scolastico Generoso Cardinale, dal presidente del consiglio di istituto Emilia Amato, dalla direttrice dei servizi amministrativi Emanuela Mozzachiodi, dalla referente dell’area relazione d’aiuto Angela Diamanti e da Marzia Ratti, assessore alla cultura del Comune di Ameglia. Amministrazione quest’ultima che, insieme a quella di Santo Stefano Magra, ha partecipato con un contributo all’organizzazione del bando.

Nel corso della riunione per l’assegnazione delle borse di studio, i commissari hanno messo in luce la figura del professor Lorenzo Vincenzi: docente di grande umanità e competenza professionale, un punto di riferimento per i colleghi e soprattutto per gli studenti e le loro famiglia, un insegnante con grandissima attenzione per gli alunni svantaggiati. "Le borse di studio saranno consegnate dopo le vacanze pasquali nel corso di una cerimonia ufficiale – spiega il vicepreside Paolo Mazzoli che ha curato finalità e aspetti organizzativi del bando – e, conclusa questa seconda edizione, riferita all’anno scolastico 2021-2022, ci metteremo al lavoro per il prossimo anno, contando di ottenere il sostegno economico dalle amministrazioni della Val di Magra da cui provengono gli alunni. Per questa edizione l’Istituto Parentucelli Arzelà intende ringraziare in particolare le amministrazioni di Ameglia e Santo Stefano di Magra".