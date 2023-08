Premio agli studenti meritevoli Destinato a istituti e scuole medie L’appello a partecipare al bando

Un premio agli studenti meritevoli. L’occasione è buona ma spesso, come hanno ricordato i rappresentanti dell’istituto di credito, i ragazzi e i genitori sono un pò "distratti" e non approfittano della circostanza dimenticando di partecipare al bando. Proprio per questo hanno sollecitato anche le scuole e le amministrazioni comunali a far conoscere l’iniziativa. Come ormai tradizione la Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana mette a disposizione una borsa di studio consistente nell’apertura di un conto corrente ai ragazzi che hanno portato a termine il percorso scolastico. E in questa stagione il bonus è stato aumentato di 25 mila euro per premiare gli studenti con ben 442 borse di studio messe in palio dall’istituto bancario e che ammontano a complessivi 115 mila euro.

Lo ha deciso con una recente delibera il consiglio di amministrazione che ha approvato il bando e il regolamento 2023 per il concorso legato alle borse di studio. Si punterà sul merito e l’impegno andando a premiare studentesse e studenti che hanno dimostrato le proprie capacità e l’impegno durante l’anno scolastico 2022-2023. Con l’aumento di oltre 25 mila euro di plafond si evidenzia ancora di più la volontà della banca, già presente da molti anni, di stare sul territorio con le famiglie, grazie a ben 442 borse di studio con importo dei premi in aumento e 115.750 euro totali da erogare. Al bando possono partecipare gli studenti che hanno conseguito la licenza media, la maturità e i promossi delle scuole superiori. Verranno assegnati 150 euro ai migliori che hanno conseguito la licenza di scuola media, 250 euro ai migliori delle scuole superiori, 500 euro ai migliori con diploma di maturità. Il concorso è aperto ai soci e non soci e i destinatari del premio sono studenti, figli di soci oppure soci loro stessi, titolari dei conti a loro dedicati e residenti nelle Province di Lucca, Massa Carrara e naturalmente Spezia. Le domande di partecipazione potranno essere presentate nelle filiali dell’istituto di credito fino al 13 ottobre seguendo il regolamento disponibile sul sito www.bvlg.it. A dicembre, poco prima delle festività natalizie, verrà organizzata la cerimonia di consegna dei premi.