Pratici racconta la memoria dell’anima

Oggi pomeriggio, con inizio alle 18.30, nell’atrio di palazzo Roderio a Sarzana, Alessandro Pratici presenterà al pubblico la sua prima opera letteraria. Noto medico di famiglia in pensione dal 2018, Pratici ha operato nel centro storico sarzanese per decenni e ha anche ricoperto il ruolo di assessore alle politiche educative all’interno della giunta Caleo. E negli ultimi anni si è dedicato alla scrittura. Edito da La Caravella, “La memoria dell’anima” è un romanzo di fantasia che si trasforma via via in un thriller. Contiene inoltre diverse reminiscenze legate all’attività professionale che il dottor Pratici ha svolto per oltre 40 anni. Si tratta, insomma, di una storia intricata in cui suspense e teorie scientifiche si mescolano. Nel ruolo dei protagonisti le figure di due fratelli e del loro padre, malato terminale. Uno dei due fratelli – di professione ricercatore in Australia – torna a casa per inserire il padre in un trial clinico con un nuovo farmaco sperimentale. Tuttavia, sebbene il farmaco sembri funzionare e il padre cominci a stare meglio e a parlare nuovamente, emerge la storia di una vita che il protagonista non dovrebbe aver mai vissuto. I riferimenti sono talmente precisi che sembra impossibile che quella persona sia davvero il loro padre. La presentazione del romanzo, patrocinata dal Comune di Sarzana, è a ingresso gratuito e al termine della manifestazione seguirà un piccolo aperitivo.

Elena Sacchelli