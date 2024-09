Il postino non passa. Cassette senza lettere da settimane e bollette già scadute

Castelnuovo Magra (La Spezia), 12 settembre 2024 – Ritardi nella consegna della posta e mancata ricezione di bollette che in molti casi costringeranno al pagamento di una mora al momento del saldo. Ma anche posta consegnata a destinatari diversi da quelli riportati sulle lettere. Insomma un momento non certamente tranquillo per gli abitanti delle frazioni di Castelnuovo Magra.

Si sta facendo sempre più complessa la situazione che da alcuni mesi si sta verificando a Castelnuovo Magra, con diverse segnalazioni di residenti che lamentano disservizi a cui per il momento nessuno è riuscito a trovare una soluzione. Una situazione davvero spiacevole che sta amplificando le proteste degli abitanti, specialmente coloro che non ricevendo per tempo nella propria buca delle lettere i tributi da dover pagare, si trovano a dover poi sborsare un prezzo maggiorato per una mancanza che però non dipende assolutamente dalla loro volontà. Diversi cittadini sostengono anche di essersi recati personalmente agli uffici delle Poste per cercare di capire i motivi della mancata consegna e pare che il problema principale risieda nella revisione della toponomastica iniziata alcuni mesi fa, ma non ancora conclusa, e nella mancata comunicazione al gestore delle consegne delle corrispondenze tra vecchi e nuovi numeri civici. Un problema, quello del caos delle lettere, che ha spinto alcuni cittadini ad assumere il ruolo di postini.

Succede, e non di rado, che i ricettori di documentazione non appartenente loro vadano a consegnarla personalmente ai corretti destinatari. Circostanze in essere da mesi che lo scorso 19 luglio hanno spinto l’opposizione consigliare – rappresentata dai gruppi di Castelnuovo Civica e RicominciAmo Castelnuovo – a protocollare un’interrogazione volta a comprendere le motivazioni per cui la modifica della numerazione civica sia iniziata e poi sia stata sospesa sottolineando che la situazione stesse provocando importanti disservizi sulla consegna della posta alla cittadinanza. La sindaca Katia Cecchinelli ha affermato non solo di essere a conoscenza della situazione, ma di averla presa in mano sin dai giorni immediatamente successivi il suo insediamento. “Il problema esiste – spiega la prima cittadina – e per questo motivo ho preso da tempo contatti sia con il direttore delle poste di Sarzana che con il direttore regionale del servizio. Da almeno un paio di mesi i problemi della mancata consegna si sono acuiti e se in parte sono legati alla revisione della toponomastica, in alcuni casi riguardano anche vie che nono state ancora toccate dalla modifica della numerazione civica o che non lo saranno neppure in futuro. A influire anche la carenza di personale delle poste nel periodo estivo”.

Il sindaco Katia Cecchinelli, intenzionata a risolvere la situazione, ha già provveduto a comunicare la modifica della numerazione sia all’anagrafica che allo stradario. Novità sono attese per i prossimi giorni nella speranza che la situazione torni alla normalità e che la cassetta posta torni a ricevere la corrispondenza.