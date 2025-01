Polizia, il Commissariato si amplia. Uffici nell’ex centro per l’impiego

Verranno inaugurati domani mattina alle 9.30 i nuovi locali di cui potrà fruire il commissariato della Polizia di Stato di Sarzana. Si tratta dello spazio di proprietà comunale in cui fino a poco tempo fa aveva sede il centro per l’impiego (oggi operativo in area Brun Caprini) situato esattamente di fronte all’attuale sede del commissariato, sul lato opposto di piazza Vittorio Veneto e accanto alla polizia locale e all’anagrafe. Nuovi locali, più ampi e confortevoli per il personale delle forze dell’ordine, in cui troveranno spazio diversi uffici. Un miglioramento anche per i numerosi utenti che quotidianamente ha bisogno dei servizi erogati dalla Polizia di Stato – come l’ufficio passaporti o l’immigrazione – e che nella sede originaria erano costretti ad attendere il proprio turno sotto il sole cocente o sotto l’acqua battente, proprio per la mancanza di spazi idonei all’attesa. Un problema questo che da domani potrà invece venire ovviato dalla nuova collocazione di parte degli uffici, data la presenza di un ampio porticato e di una sala d’attesa interna.

Lo scorso ottobre, proprio con l’intento di reperire nuovi spazi, la Prefettura della Spezia aveva pubblicato una manifestazione di interesse per la ricerca di un immobile da adibire a Commissariato di Sarzana. A rispondere all’avviso pubblico entro la scadenza fissata per il 15 novembre scorso e a fornire la soluzione idonea è stato lo stesso Comune di Sarzana, che, come aveva annunciato già in precedenza, ha messo a disposizione delle forze dell’ordine spazi di sua proprietà per consentire alla polizia di Stato di continuare a svolgere il proprio lavoro in locali più idonei alle esigenze, e a pochi passi dalla vecchia sede che continuerà ad operare.

Si ricorda che domani mattina, a partire dalle 9.30 e sino alla fine della cerimonia di inaugurazione, alcuni parcheggi di piazza Vittorio Veneto saranno interdetti al pubblico. Si tratta di cinque stalli che dall’intersezione dia via Garbusi con via Cadorno arrivano sino all’intersezione con piazza Vittorio Veneto. Come stabilito dalla determina sottoscritta dal comandante della polizia locale Ilaria Benassi, i veicoli lasciati in sosta verranno rimossi coattivamente.

Elena Sacchelli